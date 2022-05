Ukrainische Soldaten zur Ausbildung in Deutschland

In Deutschland beginnt am Mittwoch die Ausbildung ukrainischer Soldaten an der Panzerhaubitze 2000.

Wie ein Sprecher des deutschen Verteidigungsministeriums mitteilte, trafen die Soldaten in der Bundeswehr-Artillerieschule in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz ein. Die Ausbildung dauert üblicherweise 40 Tage, kann bei entsprechenden Vorkenntnissen aber auch verkürzt werden.

Deutschland wird 7 Panzerhaubitzen 2000 an die #Ukraine liefern. Heute beginnt die Ausbildung daran.

Doch was macht das Geschütz der Artillerie aus? Die technischen Daten zur Panzerhaubitze 2000:https://t.co/X4JvcjWS7o pic.twitter.com/CmrycciVOk — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) May 11, 2022

Deutschland will sieben Panzerhaubitzen 2000 an die Ukraine abgeben. Die Niederlande liefern ihrerseits fünf der schweren Geschütze. Die Ausbildung findet in Abstimmung mit den Niederlanden in Deutschland statt.