US-General: ''Militärischer Sieg nicht sehr wahrscheinlich''

Der ranghöchste US-General, Mark Milley, warnt vor überzogenen Hoffnungen auf einen kurzfristigen militärischen Sieg der Ukraine.

Russland verfüge trotz der Rückschläge noch über eine bedeutende Kampfkraft in der Ukraine, sagte der Vorsitzende der Joint Chiefs of Staff am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Milley hält politische Lösung für "möglich"

"Die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges - definiert als der Rauswurf der Russen aus der gesamten Ukraine, einschließlich der von ihnen beanspruchten Krim - ist militärisch gesehen nicht sehr hoch." Es könne aber eine politische Lösung geben. "Das ist möglich", sagte Milley. Russland liege "im Moment auf dem Rücken".

Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge hat Russland keinen Vorstoß zu Friedensgesprächen mit seiner Regierung unternommen. "Sie kommunizieren nicht mit uns", sagte er am Mittwoch vor Reportern.

Kontaktgruppe beriet über weitere Hilfen

Bei einem virtuellen Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe haben unterdessen viele Staaten dem von Russland angegriffenen Land weitere Unterstützung zugesichert. Bei den Gesprächen ging es nach US-Angaben um Bemühungen zur Verstärkung der Raketenabwehr, den Schutz der ukrainischen Energie-Infrastruktur und die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte. "All diese Initiativen tragen dazu bei, die Ukrainer darauf vorzubereiten, ihre Errungenschaften während des Winters zu festigen und im Frühjahr neue Initiativen zu ergreifen", sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Mittwoch in Washington. Über die Ukraine-Kontaktgruppe werden Waffenlieferungen an die Ukraine koordiniert.