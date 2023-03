US-Transfrau: Sie kämpft im Krieg für die Ukraine

In einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ erzählt die Journalistin (45) über ihre Erfahrungen als Kampfsanitäterin in der Ukraine. Auch berichtete sie, wie es überhaupt dazu kam, mittendrin statt nur dabei zu sein. Dabei bezieht sie sich natürlich auch auf ihre Erfahrungen als transgeschlechtliche Soldatin.

Bereits im März 2022 reiste Ashton-Cirillo in die Ukraine, nach Charkiw.

Der eigentliche Grund für den Besuch im Kriegsgebiet: Um als eine der ersten Journalistinnen über die Situation zu berichten. Doch bereits kurze Zeit später änderte sie ihr Vorhaben: Sie wollte nicht „nur“ berichten, sondern mehr tun. -Und das niergendwo anders als direkt an der Front.

In den sozialen Medien hält sie ihre Follower regelmäßig am Laufen und spricht sich für eine freie Ukraine aus.

