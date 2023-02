Die USA gehen davon aus, dass bereits etwa 200.000 Russinnen und Russen im Krieg gegen die Ukraine getötet oder verwundet wurden.

Es gebe entsprechende Berechnungen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Hinzu kämen mehr als eine Million Russinnen und Russen, die ihr Land verlassen hätten, weil sie nicht Teil des Krieges sein wollten.

Tausend oder noch mehr Unternehmen machten keine Geschäfte mehr in Russland, weil sie Reputationsschäden fürchteten. "Schauen Sie sich an, was Putin seinem Land angetan hat", sagte Blinken mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin.