USA: Iran bereitet Drohnenlieferungen an Russland vor

Sullivan: Teheran will russische Soldaten auch an den Waffensystemen ausbilden

Washington/Kiew (Kyjiw). Der Iran bereitet sich nach Darstellung der USA darauf vor, bis zu mehrere Hundert Drohnen an Russland zu liefern. Darunter seien solche, die mit Waffen ausgerüstet werden könnten, sagte der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Montagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Zudem lägen Informationen vor, dass der Iran sich darauf vorbereite, russische Soldaten an den Waffensystemen auszubilden.