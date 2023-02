Video zeigt zuckende Beine: Wilde Gerüchte um Putins Gesundheit

Ein Video von Putins Treffen mit Lukaschenko sorgt für Wirbel: Putins Beine scheinen unkontrolliert zu zucken. Während einige behaupten, der Kreml-Chef sei unheilbar krank, sehen andere versteckte Zeichen, die Putin sendet.

Russlands Präsident Wladimir Putin und der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko haben in Moskau über die Zusammenarbeit beider Länder in Wirtschafts- und Sicherheitsfragen gesprochen. Dabei unterstrich Lukaschenko nach russischen Agenturberichten die Technologie-Kooperation der verbündeten, aber international isolierten Nachbarstaaten. Sie lasse die Sanktionen ins Leere laufen, die wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine verhängt worden sind, behauptete er.

Für mehr Gesprächsstoff sorgte jedoch ein Video, das bei dem Treffen aufgenommen wurde. Darin zu sehen ist, wie Putins Beine im Gespräch (scheinbar) unkontrolliert zucken. Auf Twitter wird bereits wild spekuliert, was es damit auf sich hat. Während einige User meinen, Putin leide an Parkinson, kommentierte der ukrainische Regierungsberater Anton Gerashchenko auf Twitter, ob Putins Fußzittern vielleicht sogar Absicht sei und er versuche, mit Morsecode zu kommunizieren.

Putin's feet during his meeting with Lukashenko.



Is this Morse code? pic.twitter.com/eRmvSBDQOn — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 17, 2023

Über Putins Gesundheit gab es bereits in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte. So zum Beispiel im Herbst, als er in Kaliningrad das neue Schuljahr einläutete. Auch dort zuckten seine Beine deutlich sichtbar.