Wagner-Chef will ukrainischer Präsident werden

In einem Video erklärt Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin, dass er nächstes Jahr bei der Präsidentenwahl kandidieren wolle – allerdings nicht wie zeitweilig gemutmaßt in Russland, sondern "in der Ukraine". Er werde gegen Amtsinhaber Wolodymyr Selenskyj und dessen Vorgänger Petro Poroschenko antreten, so Prigoschin in dem Clip, den unter anderem der Anton Geraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministers auf Twitter geteilt hat. Wie ernst Prigoschin seine Kandidatur meint, bleibt abzuwarten. Der Wagner-Chef ist berüchtigt dafür, sich über seine Gegner lustig zu machen. Geraschenko merkt an, dass Prigoschin mit der Ankündigung davon ablenken wolle, welche Ziele er in Russland verfolge.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024



This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors