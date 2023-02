US-Militär schießt weiteres Flugobjekt ab

Das US-Militär hat am Sonntag ein weiteres Flugobjekt ausgeschalten. Dieses Mal über dem Lake Huron im Bundesstaat Michigan.

USA. Nachdem bereits am Freitag und am Samstag nicht identifizierte Flugobjekte über den USA und Kanada abgeschossen wurden, schaltete das US-Militär auch heute wieder ein Flugobjekt aus – dieses Mal über dem Lake Huron an der Grenze zu Kanada. Das ist der insgesamt vierte Abschuss in einer Woche.

Der Kongressabgeordnete Jack Bergman bestätigt via Twitter: "Das US-Militär hat ein weiteres 'Objekt' ausgeschalten".

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.



The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.



I appreciate the decisive action by our fighter pilots.



The American people deserve far more answers than we have. — Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023

Kongressabgeordnete des US-Bundesstaates Michigan Elissa Slotkin bestätigt den Abschuss ebenfalls via Twitter. Über das Flugobjekt werde man in den nächsten Tagen mehr wissen, wenn das Wrack untersucht sei, so Slotkin.

2/ As long as these things keep traversing the US and Canada, I’ll continue to ask for Congress to get a full briefing based on our exploitation of the wreckage. — Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023

Es ist der dritte Tag in Folge, dass Flugobjekte über dem nordamerikanischen Luftraum abgeschossen wurden: eines vor der Küste des US-Bundesstaats Alaska, das andere über dem Norden Kanadas.Nach den Abschüssen ist am Sonntag kurzzeitig der Luftraum über dem Michigansee gesperrt worden.

Unklar, um was für Objekte es sich genau handelt

Bisher ist unklar, um was für Objekte genau es sich handelte, woher sie kamen und welches Ziel sie verfolgten. Die Bergung von Überresten der Flugobjekte soll Aufschluss geben.

Die Vorfälle erinnerten an einen mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, den die US-Luftwaffe eine Woche zuvor vor der Küste des Bundesstaates South Carolina vom Himmel geholt hatte. Es war zunächst offen, ob die Vorfälle zusammenhängen.