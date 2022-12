Verurteilter Vergewaltiger droht mit Vergewaltigung

Der Verurteilte wird in wenigen Tagen aus der JVA Fuhlsbüttel – das Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft sind deshalb alarmiert.

Deutschland. In wenigen Tagen wird der verurteilte Vergewaltiger Thomas Jonny S. (34) aus der JVA Fuhlsbüttel entlassen. Das Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft sind deshalb alarmiert. Nach "Bild"-Informationen kündigte Thomas Jonny S. in der Haft an, gleich nach seiner Freilassung wieder eine Frau vergewaltigen zu wollen.

Triebtäter. 2013 brach der damals 25-Jährige in eine Seniorenresidenz in Jenfeld ein und vergeht sich an einer 69-Jährigen. Wenige Monate später bedroht er in derselben Anlage eine 63-Jährige und zwingt sie zu sexuellen Handlungen. Thomas Jonny S. wird geschnappt und zu sieben Jahren Haft verurteilt.

Ermittlungsverfahren

Offenbar hat ihn die Haft nicht geläutert: Gegen den 34-Jährigen läuft ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im Oktober. Jetzt auch noch die Ankündigung einer erneuten Vergewaltigung. Trotzdem wird der Gewaltverbrecher wohl bald ein freier Mann sein.

"Dem Verurteilten wurden umfangreiche Weisungen erteilt und ein Bewährungshelfer bestellt. Er darf u. a. keine Seniorenheime mehr betreten, keine Waffen oder Einbruchswerkzeug besitzen, bekommt ein Abstinenzgebot und eine elektronische Aufenthaltsüberwachung und muss sich regelmäßig bei seinem Bewährungshelfer melden", sagt Gerichtssprecher Kai Wantzen gegenüber "Bild".

Verstößt er dagegen, kann er wieder zu drei Jahren Haft verurteilt werden.