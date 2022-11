Während Konzert: Klima-Aktivisten kleben sich in Elbphilharmonie fest

Aktivisten der Klimaprotestgruppe Letzte Generation haben sich nach eigenen Angaben während eines Konzerts am Dirigentenpult in der Hamburger Elbphilharmonie festgeklebt.

Ein Sprecher der Hamburger Polizei bestätigte am Mittwochabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP, dass sich zwei Menschen in dem Konzerthaus festgeklebt hätten. Nähere Angaben machte er mit Verweis auf den noch andauernden Einsatz zunächst nicht.

++ Festgeklebt bei Beethoven-Konzert ++



„Wollen wir wirklich unseren Kindern die Lebensgrundlage nehmen, weil es zu bequem ist etwas zu ändern?“



Genau wie es nur ein Violinkonzert von Beethoven gibt, haben wir nur diesen einen Planeten. #Elbphilharmonie pic.twitter.com/d9AzeK8Je5 — Letzte Generation (@AufstandLastGen) November 23, 2022

Die Gruppe Letzte Generation erklärte am Abend, zwei ihrer Unterstützer hätten ein Konzert der Sächsischen Staatskapelle im Großen Saal unterbrochen. Die Aktivisten hätten sich in Warnwesten gekleidet am Dirigentenpult festgeklebt. Sie forderten nach eigenen Angaben, im Kampf gegen den Klimawandel aktiv zu werden.

In den vergangenen Wochen hatten Klimaaktivisten europaweit mit verschiedenen Aktionen für Aufsehen gesorgt. Sie blockierten Straßen und attackierten Gemälde unter anderem von Vincent van Gogh, Claude Monet und Francisco Goya. In Wiener Leopold Museum war das Gemälde "Tod und Leben" von Gustav Klimt betroffen. Damit wollen die Aktivisten ein stärkeres Engagement gegen die Erderhitzung einfordern.