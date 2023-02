Weiteres ''UFO'' über Kanada abgeschossen

Ottawa/Washington. Über Nordamerika ist erneut ein Flugobjekt von einem US-Kampfjet abgeschossen worden. Das teilte der kanadische Premier Justin Trudeau am Samstag mit. "Ich habe den Abschuss eines nicht identifizierten Objekts angeordnet, das den kanadischen Luftraum verletzt hat", schrieb Trudeau auf Twitter. Die Überreste würden nun geborgen und untersucht. Er habe wegen des Vorfalls bereits mit US-Präsident Joe Biden gesprochen.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.