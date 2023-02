Nach Angaben der israelischen Polizei wurde der Fahrer bei dem mutmaßlichen Terrorangriff "neutralisiert"

In Ost-Jerusalem ist ein Auto bei einer israelischen Siedlung in eine Menschenmenge gefahren. Dabei seien mindestens sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder lebensgefährlich, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom am Freitag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall an einer Bushaltestelle. Nach Angaben der israelischen Polizei wurde der Fahrer bei dem mutmaßlichen Terrorangriff "neutralisiert". Es war zunächst unklar, ob er getötet wurde.

© Twitter/MalkahFleisher ×

Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten hatte sich zuletzt weiter verschärft. Am Freitag vor zwei Wochen erschoss ein palästinensischer Attentäter vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem sechs Israelis und eine ukrainische Staatsbürgerin. Am Tag zuvor wurden bei einer Razzia der israelischen Armee in der Stadt Jenin zehn Palästinenser getötet.

Seit Jahresbeginn sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 43 Palästinenser bei Konfrontationen mit der israelischen Armee oder ihren eigenen Anschlägen getötet worden.