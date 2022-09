× Der erste Blick in die Westminster Hall

Die öffentliche Aufbahrung wurde heute Morgen beendet – nun versammeln sich die ersten Würdenträger in der Westminster Abbey.

Mehr als eineinhalb Wochen nach ihrem Tod wird die britische Königin Elizabeth II. am Montag beigesetzt. In der Früh wurden die Türen der Westminster Abbey in London geöffnet und die ersten schwarz gekleideten Gäste passierten die Eingangskontrolle, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Zur Trauerfeier um 12.00 Uhr MESZ werden rund 2.000 Gäste erwartet, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Einer der ersten eintreffenden Besucher war das britische Kabinettsmitglied Nadhim Zahawi. Zuvor hatten in der Früh nach gut vier Tagen die öffentliche Aufbahrung der Queen in der Westminster Hall des Parlaments geendet. Noch in der Nacht auf Montag waren viele Menschen in das älteste Gebäude des britischen Parlaments geströmt, um der Königin die letzte Ehre zu erweisen. Die Warteschlange war aber schon am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr für neu Ankommende geschlossen worden. Viele, die nach langem Warten nicht mehr zugelassen wurden, zeigten sich enttäuscht. Medien zufolge waren einige in Tränen aufgelöst.

Inzwischen treffen bereits die ersten Teilnehmer der Trauerfeier in der Westminster Abbey ein, wie erste Aufnahmen zeigen.

So ist bereits die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, eingetroffen. Auch Londons Bürgermeister Sadiq Khan ist bereits angekommen.