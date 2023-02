Ermittlungen gegen Jugendliche nach Mord an Trans-Mädchen

Die 16-jährige Brianna Ghey wurde vergangene Woche erstochen. Ihre Leiche wurde am Samstag in einem Park im Dorf Culcheth zwischen Liverpool und Manchester gefunden. Nun ermittelt die britische Polizei wegen Mordverdachts gegen zwei Jugendliche.

London. Nach der Tötung einer Trans-Teenagerin im Nordwesten Englands ermittelt die britische Polizei wegen Mordverdachts gegen zwei Jugendliche. Gegen ein 15-jähriges Mädchen und einen gleichaltrigen Jungen wurde ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie die Polizei der Grafschaft Cheshire am Mittwoch vor dem Termin beim Haftrichter mitteilte. Die Ermittler prüfen unter anderem, ob die 16-jährige Brianna Ghey aus Hass auf Transgender getötet wurde.

Ghey war in der vergangenen Woche erstochen worden. Ihre Leiche wurde am Samstag in einem Park im Dorf Culcheth zwischen Liverpool und Manchester gefunden. Die Ermordung der 16-Jährigen löste landesweit Entsetzen und Anteilnahme aus. Am Dienstagabend gab es bereits Mahnwachen in Bristol und Liverpool. Weitere Veranstaltungen sind für die kommenden Tage in London, Leeds, Glasgow und Belfast geplant.

Ghey hatte viele Fans im Onlinedienst TikTok. Ihre Familie bezeichnete die Teenagerin als "geliebte Tochter, Enkelin und Babysitterin". Sie sei "schön, geistreich und lustig" gewesen sowie "stark, furchtlos und einzigartig". Auf der Spenden-Website GoFundMe gingen bis Mittwochmorgen mehr als 75.000 Pfund (knapp 85.000 Euro) an Spenden für Gheys Familie ein.