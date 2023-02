Klima-Aktivist: Ausgerechnet er baute Rennautos

Das Klima-Kleber-Paar Luisa und Yannick sorgte erst vor kurzem mit seinem Bali-Urlaub für Wirbel. Doch jetzt kommt es noch härter: Der Aktivist hatte nämlich während seiner Uni-Zeit Rennautos mit Verbrennungsmotor gebaut.

Während die Klima-Aktivisten Luisa und Yannick noch vor wenigen Monaten die B 10 in Stuttgart blockierten, saßen die beiden nun vor kurzem im Flugzeug am Weg in den Bali-Urlaub. Der Urlaub flog aus einem Grund auf: Zu dem Zeitpunkt hätte Yannick eigentlich wegen Nötigung auf der B10 vor dem Amtsgericht Bad Cannstatt erscheinen sollen. Auch dabei hätte die Zeugin sein sollen, seine Freundin und ebenfalls Klima-Kleberin, Luisa.

Den Gerichtstermin ließen die beiden allerdings ausfallen.

Nun die nächste Ironie

Denn laut Informationen der "BILD" war der Maschinenbaustudent Yannick an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg Teamleiter einer Gruppe von zirka 70 motorsportbegeisterten Studenten. Dabei soll sein Verein „Dynamics" Rennwagen-natürlich mit Verbrennungsmotor gebaut haben. Dabei meinte Yannick in einer Festschrift der Hochschule: „Die Formula Student war einer der Gründe dafür, dass ich an die OTH Regensburg gegangen bin.“

Und: „Mit unserem Verbrennungsmotor waren wir das drittbeste Team in Deutschland.“

Gerade wenn man bedenkt, dass der Teamleiter erst im September an der B10 festklebte, mit dem Spruch „Öl sparen statt bohren", erscheint seine Liebe zu Rennautos etwas bedenklich.