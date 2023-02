Kopfschuss! Lenkerin bei Schüssen auf Auto schwer verletzt

Ein schrecklicher Vorfall erschüttet Deutschland: Die Fahrerin eines BMW erlitt vor den Augen dreier Kinder während der Fahrt einen Kopfschuss. Die 35-Jährige wurde schwer verletzt. Mehrere Stunden nach der Tat wurde ein Verdächtiger verhaftet.

Laut Medienberichten feuerte ein Unbekannter am Freitagnachmittag mehrere Schüssen auf das fahrende Auto ab. Die Frau wurde durch die Scheibe auf der Fahrerseite am Kiefer getroffen. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebraucht, ihr Zustand ist unklar. Ein Ersthelfer soll noch am Tatort einen Druckverband angelegt haben.

Mit der Frau im BMW saßen auch ihre drei Kinder (zwischen 8 und 12 Jahre), die die Horror-Tat mitansehen mussten. Sie blieben unverletzt und werden von einem Notfallseelsorger betreut, die Polizei und Spurensicherung untersuchen den Tatort.

Laut Augenzeugen flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Nach mehrstündiger Fahndung wurde der Verdächte am Freitagabend gefasst. Bei dem 41-Jährigen handelte es sich um einen Bekannten der Familie der angeschossenen Frau. Der Mann sei dringend tatverdächtig, berichtete ein Polizeisprecher. Die Behörden gehen von einem gezielten Angriff gegen die 35-Jährige aus.