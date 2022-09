Österreichischer Ultraläufer stirbt bei Verkehrsunfall

Ausgerechnet beim Laufen wurde der österreichische Ultraläufer Thomas B. von einem Auto erfasst und getötet.

"Auf manche Ereignisse ist man einfach nicht vorbereitet", zeigt sich das Österreichische Ultralaufnationalteam geschockt vom Ableben von Thomas B. Der Extremsportler begann seine läuferische Reise im Jahr 2005, nun wurde der 52-Jährige jäh aus dem Leben gerissen. Bei der Vorbereitung auf einen Wettkampf in Madrid wurde der Österreicher bei einem Autounfall getötet.

Mehrmals bei EM und WM am Start

Im Ultralaufnationalteam hinterlässt B. eine große Lücke. Fünf Mal stand er bei heimischen Ultralaufjahresbestenlisten am Podest. Auch zu mehreren EM- und WM-Teilnahmen brachte er es in seiner Laufkarriere. An dieser ließ er Fans und Interessierte in seinem Blog "Diary of a Rubbish Marathon Runner" teilhaben. Erst Ende August wurde dort der letzte Eintrag verfasst.

Thomas B. lebte in seiner Wahlheimat Irland, im County Kerry hinterlässt er nach 25 Jahren Ehe seine Frau Niamh sowie vier Kinder.