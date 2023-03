Schrecklicher Tod: Baby starb wegen einer feuchten Milchpumpe

Ein Baby starb, nachdem es sich eine tödliche bakterielle Infektion durch eine Milchpumpe zugezogen hatte. Grund den schrecklichen Tod: Die Pumpe wurde nach dem Verwenden zwar richtig gereinigt, aber nicht genug getrocknet. Das Gerät wurde schließlich noch leicht feucht zusammengebaut.

Vorsicht, Lebensgefahr! US-Gesundheitsbehörden warnen vor der Bedeutung der Sterilisation von Babynahrungsmitteln nach einem tragischen Tot von einem Baby.

So erkrankte das erst zwei Wochen altes Frühchen an der sogenannten Cronobacter sakazakii-Infektion. Diese Bakterien sind überall in der Umwelt zu finden und können sowohl auf Oberflächen, als auch im Haushalt wie im Spülbecken oder im Wasser leben. Der Säugling hatte sich die tödliche Infektion durch eine Milchpumpe zugezogen, die zwar richtig gereinigt, aber nicht gut genug getrocknet wurde.

Nachdem der kleine Junge im Februar 2022 bereits in der 31. Woche per Kaiserschnitt geboren wurde, wurde er anschließend auf der Neugeborenen-Intensivstation untergebracht. Hier begannen auch erste Krankheitssymptome, als er gerade einmal 20 Tage alt und in einem eigentlich stabilen Zustand war.

Schreckliche Symptome

Zuerst litt das Baby unter niedriger Herzfrequenz, Atemaussetzern, Fieber und brauchte Hilfe beim Atmen.

Am zweiten Tag hatte sich dies zu schlimmen Anfällen entwickelt.

Es handelt sich dabei auch um die Bakterien, die bereits letztes Jahr einen landesweiten Rückruf von Babynahrung in Pulverform ausgelöst haben. Denn für Säuglinge, die sich damit anstecken, können sich diese als tödlich erweisen.

Expertin warnt

Die CDC-Expertin für pädiatrische Infektionskrankheiten, die den Bericht leitete, Dr. Julia Haston, zeigte auf, wie gefährlich die überall verbreiteten Cronobacter-Bakterien für Babys sein können.

„Es gibt Schritte, die Menschen unternehmen können, um Infektionen zu verhindern“, sagte sie gegenüber der "Daily Mail", einschließlich gründlichem Waschen, Desinfizieren und Trocknen von Händen, Geräten und allen Oberflächen, bevor sie ein Baby füttern.

und

"Aufgrund der weit verbreiteten Präsenz in der Umwelt sollten sich Betreuer von Säuglingen an sichere Hygiene-, Zubereitungs- und Aufbewahrungspraktiken halten und Maßnahmen zum Schutz von Säuglingen vor Infektionen erlernen. Kliniker, die Säuglinge unter zwei Monaten oder Frühgeborene betreuen, sollten die Betreuungspersonen über die Infektionsrisiken aufklären, insbesondere wenn der Säugling mit Säuglingsanfangsnahrung oder abgepumpter Milch gefüttert wird.“