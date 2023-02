Kyle Smaine, ein früherer Halfpipe-Weltmeister und ein Österreicher verstarben am Montag in Japan bei einem Lawinenunglück. Nun wendet sich Smaines Ehefrau auf Social Media mit einer herzzerreißenden Botschaft an ihren verstorbenen Mann.

Am Montag wurden gleich mehrere Wintersportler im japanischen Skiort Nagano von einer Lawine verschüttet. Während der Rest gerettet werden konnte, konnten zwei Männer jedoch nur noch tot geborgen werden. Darunter war auch ein österreichischer Schifahrer, wie das Außenministerium in Wien bestätigte und der ehemaliger Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine. Smaines Ehefrau meldet sich nun auf Instagram zu Wort: „Ich habe dich 2010 in Neuseeland als Anhalter aufgegabelt und wer hätte gedacht, dass wir 13 Jahre später verheiratet sein würden. Das waren die verdammt besten Jahre meines Lebens. Ich weiß, dass du da draußen in Japan die besten Rennen deines Lebens hattest und ich könnte es dir nie verübeln, dass du getan hast, was du geliebt hast.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jenna Dramise (@jennadramise) Sie betont auch, wie unfassbar dankbar sie sei, dass sie ihn heiraten und in ihrem Leben haben durfte. Sie kann es kaum erwarten, ihn irgendwann wiederzusehen. Besonders herzzerreißend ist dabei ihr emotionaler Schlusssatz: „Heute Nacht hoffe ich, in meinen Träumen mit dir im Pulverschnee oder Fahrrad fahren zu können.“