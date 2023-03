SO beschreiben Mitschüler den mutmaßlichen Mörder

Bramsche, Niedersachsen. Eigentlich das klassische Dort: Ruhig, freundlich, Nachbarn kennen sich, man grüßt sich.Umso erschreckender sind nun gleich zwei Fälle, welche sich in den vergangenen beiden Wochen zugetragen haben: Gleich zwei tödliche Verbrechen in der Gemeinde.

Aber wir erinnern uns zurück.

Alles begann auf einer vermeintlich harmlosen Party im Nachbardorf in Bramsche-Pente. Ein Dorf, welches nur 17,8 Kilometer entfernt liegt.

Dort trafen sich auch Joel G. (20) und Melina (19). Sie schienen sich bereits zu kennen, auch das Vertrauen dürfte groß gewesen sein. Doch am Ende war die 19-Jährige tot.

Sie verschwanden zusammen, dann war das Mädchen tot

Während die anderen Gäste auf der Party den Geburtstag von zwei Mädchen feierten, verschwanden Joel G. und Melina auf ein Fußballfeld, welches sich in der Nähe der Partyhalle befand.

Dort passierte es.

Der Kreisliga-Torwart soll über die 19-Jährige hergefallen sein und ihr die Kleidung heruntergerissen haben. Was anschließend passierte, ist bislang unklar.

Als Freunde Melina erst gegen 2.40 fanden, kam jede Hilfe für sie zu spät. Melina war so schwer verletzt, dass sie nur kurze Zeit später starb.

Aber wer ist der junge Mann?

Ein 20-jähriger Mann mit zwei Gesichtern: Auf der einen Seite war er der lockere, coole Pfadfinder und Kreisliga-Torwart, auch der anderen Seite beschrieben ihn ehemalige Mitschüler als übergriffigen Proll.

Gegen ihn, dem mutmaßlichen Mörder, wurde bereits in der Vergangenheit ermittelt. Grund dafür: Stalking. Das Verfahren sei aber bereits 2020 nach Anschluss einer erzieherischen Maßnahme durch die Staatsanwaltschaft eingestellt worden.

Bei der Frau, welche er vor drei Jahren nachgestellt haben soll, handele es sich nicht um die getötete 19-Jährige.

Die "Bild" zitiert nun Medienberichte, welche Klassenkameraden des mutmaßlichen Täters befragt hatten: „Es gab immer schon so ein paar Vorfälle, ich sag mal grabschig war er. Ich habe gestern auch mit ein paar von den Mädels aus unserer Klasse gesprochen und die meinten auch, wir haben nicht viel von ihm gehalten, weil der immer so ein bisschen rumgeschubst hat“

Mutmaßlicher Täter schweigt

Noch werden weitere Zeugen gesucht, Partygäste konnten allerdings noch in derselben Nacht Hinweise auf den Pfadfinder geben. Die Polizei nahm in anschließend fest.

Die "Bild" zitiert Staatsanwalt Dr. Alexander Retemeyer (63): „Er ist in seiner Wohnung festgenommen worden, war nicht betrunken und schweigt. Partygäste haben Hinweise auf ihn gegeben. Er muss sich offensichtlich sehr viel in ihrer Nähe aufgehalten haben.“

Momentan befindet sich Joel G. in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft. Auch soll ein Gutachten jetzt klären, ob bei dem mutmaßlichen Täter „eine Reifeverzögerung“ vorliegt.

Obwohl er wohl der einzige ist, der tatsächlich weiß, was genau passiert ist, schweigt der 20- Jährige nach wie vor zu den Vorwürfen. Die Ermittler gehen momentan von einem Sexualverbrechen aus.

Bramsche: Sexualstarftat und Schießerei

Dabei handelt es sich nicht um das einzige Verbrechen in der Gemeinde. Erst vergangene Woche versetzt ein Nachbarschaftsstreit, welcher in einem Blutbad endete, Bramsche in Aufruhr. So soll Giuseppe Del B. (81) auf seinen Nachbarn, Sinan F. (16) geschossen haben, anschließend auch auf sich selbst.

Hintergrund der Tat dürfte wohl ein jahrelang brodelnder Nachbarschaftsstreit zwischen den beiden gewesen sein.

Momentan laufen in beiden tragischen Todes-Fällen die Ermittlungen auf Hochtouren.