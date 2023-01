Toter und Verletzte bei Macheten-Angriff in spanischer Kirche

In einer Kirche im südspanischen Algeciras ist ein Kirchendiener von einem Angreifer mit einer Machete getötet worden.

Der mutmaßliche Täter habe am Mittwochabend in mindestens zwei Kirchen vier weitere Menschen verletzt, darunter einen Priester, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere spanische Medien unter Berufung auf die Polizei. Er sei später festgenommen worden. Die Leiche des Kirchendieners wurde demnach vor einer Kirche der Stadt in Andalusien gefunden.

Die Hintergründe und der genaue Tathergang waren zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft habe ein Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts eingeleitet, schrieb die Zeitung "El País".

Der regionale Regierungschef der autonomen Gemeinschaft Andalusien, Juanma Moreno, verurteilte das Verbrechen auf Twitter, rief zugleich aber zu Besonnenheit auf, während "die Fakten untersucht werden". Er versicherte, dass "Intoleranz niemals einen Platz in unserer Gesellschaft haben wird".