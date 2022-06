Tribüne in kolumbianischer Stierkampfarena eingestürzt – Vier Tote

Mehr als 60 Personen seien verletzt worden, sagte der Gouverneur des Departments Tolima, Ricardo Orozco, dem Sender Blu Radio. Unter den Toten war ihm zufolge ein Minderjähriger.

Auf Videos, die in sozialen Medien verbreitet wurden, war zu sehen, wie am Sonntag auf einer Seite der Arena der Stadt El Espinal, gut 150 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Bogotá, die mit Menschen gefüllten Holztribünen einstürzten. Die Ursache war zunächst unklar.

At least four people killed, hundreds injured in stadium collapse at bullfight in El Espinal, Colombia; president-elect warns against further shows pic.twitter.com/PIqAUdyKNG