Vater tötete seine siebenköpfige Familie – weil Frau Scheidung wollte

Nevada, Utah, Arizona – Die drei „Wüstenstaaten“ in den USA Wenn von Wüsten die Rede ist, wird häufig nicht an die Vereinigten Staaten von Amerika gedacht. In der Tat stimmen die Wüsten der USA in den drei Bundesstaaten Nevada, Utah und Arizona nicht mit dem klassischen Wüstenbild aus Dünen, Kamelen und Oasen überein. Die Wüstenlandschaften in den USA sind vielfältiger, neben sandigen Landstrichen finden sich weitläufige Fels- und Graslandschaften sowie hochalpine Gebirgszüge. In diesem Artikel werden die drei „Wüstenstaaten“ Nevada, Utah sowie Arizona und ihre jeweiligen landschaftlichen Charakteristika und Besonderheiten vorgestellt.