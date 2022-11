Warren Beatty: Missbrauchs-Opfer spricht

Jetzt hat das Opfer Klage gegen den Schauspieler Warren Beatty eingereicht.

Hollywood. Geschehen ist der Vorfall 1973, schildert Kristina Hirsch in einem Video: „Ich war damals 14, noch Jungfrau, als ich Warren Beatty am Set des Films The Parallax View vorgestellt wurde“, so die heute 63-Jährige, die jetzt Pastorin ist.

Hirsch sagt, der Kino-Star („Shampoo“) habe sie in das Hotel eingeladen, in dem er wohnte, und habe sie mehrmals vergewaltigt: „Es war ein Verbrechchen, das Beatty an mir begangen hat. Er hatte mehrfach sexuelle Kontakte mit mir, er zwang mich zu Oralsex und zu Geschlechtsverkehr.“

Beatty war damals 36 und schon ein Star: „Er hat seine Position und seinen Status als Erwachsener und Hollywood-Star einfach ausgenutzt und Druck ausgeübt“, sagt Kristina Hirsch: „Er hat mich emotional geschädigt, darunter habe ich die vergangenen Jahrzehnte gelitten.“

Die „gewaltsame Beziehung“ sei bis zum Jänner 1974 aufrecht gewesen, behauptet die Frau.

Scham und Schuld. Anfangs habe sie die Situation als „romantische Beziehung“ verstanden. Dem war aber nicht so. Er habe sie ausgenützt. Wegen der pschologischen, geistigen und und enormen emotionalen Belastung fordert sie eine Entschädigung.