Die Welt verabschiedet sich von Queen Elizabeth II.

Die Welt verabschiedet sich heute von Queen Elizabeth II. Wir berichten LIVE auf oe24.TV und im Live-Ticker.

London. Wenn um 11.44 Uhr der Sarg der Queen aus Westminster Hall auf einer Lafette zur nahen Westminster Abbey gebracht wird, werden allein vor Ort zwei Millionen Menschen zuschauen. König Charles III. (73) und seine Geschwister Anne (72), Andrew (62) und Edward (58) folgen dem Sarg zu Fuß. Hinter ihnen William (40), Harry (38) und weitere Royals. Wie nun bekannt wurde, werden auch George und Charlotte beim Begräbnis dabei sein. Nach dem Trauergottesdienst wird der Sarg zunächst zum Triumphbogen Wellington Arch in Hyde Park Corner gebracht, von dort weiter nach Windsor.

>>Alle Details im Live-Ticker am Ende des Artikels

Das ist der Ablauf im Detail:

06.30 Uhr. Die letzten Trauernden dürfen heute bis 6.30 Uhr in der Westminster Hall von der Queen am Sarg Abschied nehmen – dann beginnen die Vor­bereitungen für das große Staatsbegräbnis. Der Minutenfahrplan im Detail:

11.44 Uhr. Der Sarg der ­Königin wird auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette von der Westminster Hall zur Westminster Abbey gebracht. Dahinter werden zu Fuß ihre vier Kinder Charles, Anne, Andrew und Edward gehen. Um 11.52 Uhr trifft der Sarg in der Kirche ein.

12 Uhr. Der Trauergottesdienst, geleitet von Dekan David Hoyle, startet. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hält die Predigt – Premierministerin Liz Truss übernimmt die Schriftlesungen. 2.000 Trauergäste wie US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sind geladen.

12.55 Uhr. Das Hornsignal „Last Post“ ertönt – es folgt ein zweiminütiges Schweigen in der Kirche und dem ganzen Land.

13 Uhr. Die Nationalhymne wird angestimmt. Anschließen wird der Sarg aus der Kirche getragen und bei einer Prozession zum Wellington Arch gebracht – auch hier folgen wieder die Kinder der Queen zu Fuß; im Auto fahren Königsgemahlin Camilla, Kate, Herzogin Meghan und Gräfin Sophie hinterher. Währenddessen schlägt die ganze Zeit der Big Ben, im Hyde Park werden Salutschüsse abgefeuert.

14 Uhr. Der Sarg wird am Wellington Arch in einen Leichenwagen umgebettet und nach Windsor transportiert. Bei der Einfahrt wird der Leichenwagen langsamer, um sich in eine weitere Prozes­sion einzureihen, der in die St. George’s Chapel führt.

17 Uhr. Aussegungsgottesdienst in der Kapelle bei Windsor Castle, geleitet von Dekan David Conner. Vor dem letzten Lied werden Krone, Zepter und Reichsapfel vom Sarg entfernt und auf den Altar gelegt – dann wird der Sarg in die könig­liche Gruft hinuntergelassen. Die Nationalhymne beendet den Gottesdienst.

20.30 Uhr. Private Beisetzung in der Seitenkapelle – an der Seite ihres geliebten Mannes Prinz Philip.

10.000 Soldaten und 15.000 Polizisten

Mega-Event. Der Aufwand ist enorm. 10.000 Soldaten sind im Einsatz, 6.000 bewachen die Prozessionen in London und Windsor, der letzten Station des Queen-Abschieds. Dazu 15.000 Polizisten. In ganz Großbritannien wird das Begräbnis auf Großbildleinwänden zu sehen sein, ebenso in Kinos und in Kathedralen.

Seit dem Tod der Königin am 8. September haben Zehntausende vor dem Buckingham Palace Blumen niedergelegt – so viele, dass die Parkverwaltung riet, doch in den Hyde Park auszuweichen.

Hunderttausende schoben sich seither durch die Westminster Hall, wo der Eichensarg aufgebahrt war. Bis zu 14 Stunden mussten die Trauernden warten, Rund 1.000 mussten notärztlich versorgt werden – Kollaps. Am Sonntagnachmittag wurde der Trauerzug gestoppt: Es stellten sich einfach zu viele in der sieben Kilometer langen Warteschlange an.

Seit heute, 6.30 Uhr, ist Westminster Hall geschlossen, das „Lying in state“ ist vorbei.