EU investiert 387.000 Euro in Metaverse-Party, nur fünf Personen kommen

Stolze 387.000 Euro investierte die EU-Kommission in eine Metaverse-Party, um auf diesem Weg junge Menschen zwischen 18 und 35 anzusprechen, die sonst politisch nur wenig interessiert sind. Doch der Plan ging nicht unbedingt auf: Nur 5 Leute nahmen an der virtuellen Gala teil, berichtet Vince Chadwik von Devex. Schlussendlich sei er jedoch alleine übrig geblieben.

I’m here at the “gala” concert in the EU foreign aid dept’s €387k metaverse (designed to attract non politically engaged 18-35 year olds — see story below). After initial bemused chats with the roughly five other humans who showed up, I am alone. https://t.co/ChIHeXasQP pic.twitter.com/kZWIVlKmhL