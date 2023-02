Kadyrows Hitler-Vergleich: "Selenskyj soll sich erschießen"

Ramsan Kadyrow (46) geht noch einen Schritt weiter. In einer Sendung zückt er eine Pistole, mit welcher er den Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) auffordert, sich selbst damit zu erschießen. Dabei bezieht er sich auf den direkten Vergleich zu Nazi-Diktator Adolf Hitler.

Der tschetschenische Machthaber, Ramsan Kadyrow (46) sorgt immer wieder für Ärger.

Erst vor kurzen wagte er den Versuch, Wladimir Putin (70), durch eine Verschwörung kleinzukriegen, nun fordert er den Ukraine-Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (45) sogar zum Suizid auf.

In einer russischen Propaganda-Sendung „60 Minuten“ (Russia 1) äußerte er sich zu dem Ukraine-Präsidenten und meinte, er solle eine in seinen Augen "gute Tat vollbringen“ und sich selbst erschießen.

Direkte Hitler-Vergleich von Kadyrow

Nicht genug davon. Denn Kadyrow bezog sich dabei auf den direkten Vergleich zu Adolf Hitler. Dieser hat sich am 30. April 1945 in seinem Führerbunker selbst erschossen und somit das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa besiegelt.

Dabei ging Kadyrow ins Detail: „Es gab eine Waffe, mit der sich Hitler erschossen hat … eine Mauser …“

Dann zückte er während des Interviews sogar eine Mauser 1910, mit welcher sich der ukrainische Präsident erschießen solle. „Das wäre der beste Lauf der Geschichte für ihn“, fügte Kadyrow dazu.

„Hier ist eine Pistole, es ist eine Trophäenpistole“, die Waffe hätten ihm seine Kämpfer gebracht, sagte Kadyrow weiter. „Speziell für Selenskyj, ich schicke sie ihm, damit er einmal schießen kann.“

Falsche Darbietung

Dabei ist zu erwähnen, dass Kadyrow seine ohnehin schon brutale Propaganda sogar noch falsch darbietet. Hitler erschoss sich nämlich nachgewiesenermaßen nicht mit einer Mauser, sondern mit einer Pistole des Modells „Walther PPK 7,65“.

Bleibt abzuwarten, wie und ob der ukrainische Präsident auf die irre Propaganda des Bluthundes reagiert. Der russische Diktator Putin stoppte jedenfalls Kadyrows Verschwörung gegen den Kreml.