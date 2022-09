Orbán meldet sich mit neuem Look aus dem Urlaub zurück

Im Hawaii-Hemd und mit weißem Vollbart meldet sich Orbán nach dreieinhalb Wochen Urlaub auf Facebook zurück. „Die Klingel hat geläutet“, schreibt er zu dem Foto, das ihn eine Sportzeitung lesend in einer rustikal wirkenden Küche zeigt.

Der Ungarn-Premier war in der Inselwelt Dalmatiens unterwegs. Orban postete zwar selbst keine Urlaubsfotos, über andere Accounts konnte man jedoch immer wieder Selfies von Fans mit Orban sehen.

Während seines Urlaubs musste Orban auch von einem kaputten Boot aus einer Bucht auf der Insel Vis gerettet werden (oe24 berichtete).

It seems summer lasts forever for autocrats like Orbán. 3 weeks ago his yacht broke down near Vis, 1 week ago he had dinner with Croatia's president wannabe Orbán at Pakleni otoci, now he was spotted at island Lastovo. What's next? pic.twitter.com/wMj7VT8eaA