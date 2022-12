Reichsbürger-Razzia: Schwiegervater von ÖFB-Star unter Verdacht

Unter den verhafteten Reichsbürger-Verschwörern befindet sich ein Münchner Luxushotel-Küchenchef in den Kitzbüheler Alpen, dessen Tochter mit einem österreichischen Fußball-Star liiert ist.

Bei einem der größten Polizeieinsätze gegen Extremisten in Deutschland sind 25 Menschen aus der Reichsbürgerszene festgenommen worden, die wohl das politische System stürzen wollten. Es wurden auch in Österreich und Italien Durchsuchungen durchgeführt. Mit Ausnahme einer Russin waren alle Festgenommenen nach Angaben der deutschen Bundesanwaltschaft deutsche Staatsbürger. 19 der 25 Verdächtigen sind in Untersuchungshaft.

In den 19 Fällen hätten Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof die Haftbefehle in Vollzug gesetzt, teilte ein Sprecher der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwochabend mit. Am Donnerstag sollten noch Verdächtige den Richtern vorgeführt werden.

Auch bei uns schlugen die Fahnder gegen mutmaßliche Reichsbürger zu. In Kitzbühel verhaftete die Polizei laut ÖSTERREICH-Informationen einen Spitzenkoch aus München, den Schwiegervater eines ­österreichischen Sport-Stars.

Hausdurchsuchungen gab es bei zwei Österreichern im Bezirk Amstetten (NÖ). Laut deutschen Medien sollten die zwei über 60-Jährigen als „Seher“ Menschen mit implantierten Chips erkennen.

Auch Ex-AfD-Politikerin Birgit Winkemann wurde festgenommen. Sie sprach 2020 mit FPÖ-Politikern, an Details ­erinnern die sich nicht mehr.