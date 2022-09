× Wolf tötet Ursula von der Leyens Pony

Ein Raubtier fiel über das Lieblingspony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen her.

Deutschland. In der Nacht auf Freitag tötete ein Wolf das Lieblingspony von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (63). Das Raubtier riss das Pony "Dolly" (30) auf dem Anwesen der von der Leyens in Burgdorf-Beinhorn (Niedersachsen), wie "Bild" berichtet. Freitagmorgen entdeckte Ehemann Heiko von der Leyen (67) den Kadaver auf der Weide. Eine Mitarbeiterin der Landwirtschaftskammer und ein Tierarzt fuhren zum Hof der von der Leyens und nahmen Proben.

Ursula von der Leyen sagt gegenüber "Bild": "Die ganze Familie ist fürchterlich mitgenommen von der Nachricht."

© Instagram/@ursulavonderleyen ×

Ursula von der Leyen mit einem ihrer Ponys. Seit ihrer Kindheit betreibt sie Reitsport.

Die EU-Kommissionspräsidentin ist privat leidenschaftliche Reiterin und hält in ihrer niedersächsischen Heimat Pferde und Ponys. Auch ihre Kinder reiten viel und gern.

© Getty Images ×

Die damalige Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen 2007 beim internationalen Dressur-und Springfestival in Verden.

Der Wolfriss ist nicht der erste Vorfall in der Gegend: In Niedersachsen leben 350 Tiere in mehreren Rudeln. Immer wieder kommt es dort zu Angriffen auf Nutztiere.