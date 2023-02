× Women only: in DIESEM Hotel sind Männer verboten

In einem Hotel im mittelamerikanischen Costa-Rica wird nun eine faustdicke Überraschung publik: Nur Frauen sind dort erlaubt!

Es ist ein wunderschönes Hotel in Puerto Viejo, Costa Rica: Das La Tribu hostel. Es gibt einen Whirlpool, eine top-moderne Küche und sogar sogenannte "dress up stations". Haarprodukte werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Ein Paradies also für allein reisende Frauen.

© booking / La Tribu Hostel ×

Der Whirlpool des La Tribu Hostels

© booking / La Tribu Hostel

Auch eine moderne Küche weist das Hotel auf

© booking / La Tribu Hostel

Die sogenannten "dress up stations"

Die Frauen nächtigen in geräumigen Schlafsälen, die Platz für bis zu 8 Bewohnerinnen bieten. Jede Dame bekommt zudem einen Spind für all ihre Sachen. Insgesamt kostet eine Nacht in der Luxus-Bleibe umgerechnet rund 26 Euro.

© booking / La Tribu Hostel

Hier schlafen die Frauen

Auch die Landschaft rund um das Hotel hat einiges zu bieten! Die Küste Costa Ricas grenzt an die der Karibik, was bedeutet, dass Traum-Strände und paradiesisch blaues Wasser nur einen Steinwurf entfernt ist. Die Rezensionen auf der Reiseplattform booking.com bestätigt diese Zeilen: Das La Tribu Hostel weist eine durchschnittliche Bewertung von 9,2 (maximaler Wert ist 10) auf.