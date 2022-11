Herzogin Kate

Catherine, Princess of Wales, geboren am 9. Januar 1982 als Catherine Elizabeth „Kate“ Middleton in Reading, Berkshire, ist die Gattin des britischen Kronprinzen William, Prince of Wales. Sie ist ein Mitglied der British Royal Family.

Kates Eltern waren beide als Flugbegleiter:innen tätig, bevor sie 1987 den Versandhandel „Party Pieces“ gründeten. Kate hat zwei jüngere Geschwister, Philippa „Pippa“ und James Middleton. Nach ihrem Schulabschluss machte sie ein einjähriges Sabbatical, machte einen Italienkurs in Florenz, arbeitete an einem Entwicklungsprojekt in Chile mit und als Crew-Mitglied auf einem Bott in der Meerenge von Solent. 2005 schloss sie ein vierjähriges Studium der Kunstgeschichte an der schottischen University of St. Andrews ab. Dann arbeitete Kate circa ein Jahr lang nur Teilzeit sowie ein weiteres Jahr gar nicht bevor sie in der Firma ihrer Eltern eine Anstellung annahm.

Beziehung zu Prinz William

Kate und William lernten sich während des Studiums in St. Andrews kennen. Im zweiten Studienjahr bewohnten sie gemeinsam mit drei weiteren Kommilitonen eine WG. Seit circa Ende 2002 waren die beiden liiert, Anfang 2004 wurde die Öffentlichkeit auf die Beziehung aufmerksam. 2007 trennte sich das Paar kurzzeitig, Spekulationen zufolge aufgrund des großen Drucks durch die Medien. Wenige Monate später begann Kate wiederholt an offiziellen Anlässen und Festivitäten des Britischen Königshauses teilzunehmen.

Ehe und Familie

Im Oktober 2010 folgte die Verlobung , am 29. April 2011 die königliche Hochzeit in der Westminster Abbey.

Am 22. Juli 2013 wurde im Londoner St Mary’s Hospital ihr Sohn Prinz George geboren, am 2. Mai 2015 Prinzessin Charlotte und am 23. April 2018 Prinz Louis. Seit dem Sommer 2022 lebt die junge Familie auf dem Adelaide Cottage, ein Haus, das auf demselben Grundstück wie Windsor Castle liegt.