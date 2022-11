Peter Westenthaler, geboren am 6. November in Wien, gebürtiger Peter Hojač/Hojac ist ein ehemaliger österreichischer Politiker der FPÖ und später des BZÖ.

Aktuelle ist er als Polit-Analyst beim Fernsehsender-Sender oe24.tv, Kolumnist bei der Tageszeitung Österreich und Unternehmer tätig. Er tritt mehrmals wöchentlich als Experte in den aktuellen News-Sendungen auf und ist mittwochs bei „Fellner-Live“ zusammen mit Josef Cap in der Diskussionsrunde zu sehen. Seine Kolumne in der Tageszeitung Österreich erscheint jeden Dienstag.

Politische Mandate

Abgeordneter zum Nationalrat (XXIII.–XXIV. GP), BZÖ 30.10.2006 – 28.10.2013

Abgeordneter zum Nationalrat (XXI. GP), FPÖ 29.10.1999 – 19.12.2002

Politische Funktionen

Mitglied des Wiener Gemeinderates und Abgeordneter zum Wiener Landtag 1991–2000

Stellvertretender Bundesparteiobmann der FPÖ Österreich 2000–2002

Obmann des Klubs der FPÖ 2000–2002

Bündnisobmann des BZÖ 2006

Klubobmann-Stellvertreter des Parlamentsklubs des BZÖ 28.10.2008

Klubobmann des BZÖ 2006–2008

Mitglied des ORF-Kuratoriums 1999

Beruflicher Werdegang

Verschiedene Tätigkeiten im EDV-Bereich

freier Mitarbeiter, Parlamentsklub der FPÖ 1988–1989

hauptamtlicher Pressereferent, Parlamentsklub der FPÖ unter Klubobmann Dr. Norbert Gugerbauer 1989–1991

persönlicher Sekretär, Bundesparteiobmann Dr. Jörg Haider 1991–1993

Leiter des neu installierten Kommunikationsbüros 1996

Generalsekretär, FPÖ 1996–2000

Vorstand, Österreichische Fussballbundesliga 2002–2004

Manager, Magna International 2004–2006

Strafverfahren

Westenthaler wurde 2009 rechtskräftig wegen Falschaussage und 2018 rechtskräftig wegen schweren Betrugs und Untreue verurteilt. Die im letzteren Fall verhängte Haftstrafe leistete er vom 20. August 2018 bis 31. Jänner 2019 in der Justizanstalt Wien Simmering ab.