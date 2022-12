Tessa Worley wurde am 4. Oktober 198 in Annemasse geboren und ist eine französische Skirennläuferin.

Im Laufe ihrer Karriere startete sie in allen Disziplinen, ihre erfolgreichste ist allerdings der Riesenslalom. In dieser Disziplin wurde sie bereits zweimal Welteisterin – 2013 und 2017 – und 2011 einmal Dritte. IM Weltcup gelangen ihr darüber hinaus bislang 16 Siege und zwei kleine Kristallkugeln. Darüber hinaus erzielte sie zwei Weltmeistertitel im Mannschaftswettbewerb in 2011 und 2017.

Karriere

Disziplinen: Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Kombination

Verein: SC Le Grand Bornand

Medaillenspiegel

Alpine Skiwelteisterschaften

Garmisch-Partenkirchen 2011:

Gold, Mannschaft

Bronze, Riesenslalom

Schladming 2013:

Gold, Riesenslalom

St. Moritz 2017:

Gold, Riesenslalom

Gold, Mannschaft

Cortina d’Ampezzo 2021



Bronze, Parallelrennen

Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaften

Formigal 2008:



Bronze, Riesenslalom

Platzierungen im Alpinen Skiweltcup

Einzel-Weltcupdebüt: 4. Februar 2006

Einzel-Weltcupsiege: 16

Gesamtweltcup: 6. (2016/17)

Abfahrtsweltcup: 35. (2015/16)

Super-G-Weltcup: 9. (2016/17)

Riesenslalomweltcup: 1. (2016/17, 2021/22)

Slalomweltcup: 27. (2011/12)

Kombinationsweltcup: 11. (2015/16)