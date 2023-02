Vinzenz Geiger wurde am 24. Juli 1997 in Oberstdorf geboren und ist ein deutscher Nordischer Kombinierer. Er startet für den SC 1906 Oberstdorf.

Geiger stand schon mit drei Jahren auf den Ski und fing mit acht Jahren mit dem Skispringen an. Seine Leidenschaft für die Nordische Kombination entdeckte er durch sein Langlauftraining, das er mit zwölf Jahren begann.

Weltcup

Sein Weltcupdebüt gab Vinzenz Geiger am 5. Dezember 2015. Bei seinem Debüt verpasste er noch knapp die Punkteränge, erreichte diese aber als 18. beim zweiten Wettbewerb von der Normalschanze.

Im Sommer 2018 gewann Geiger am 24. August in Oberstdorf seinen ersten Wettbewerb im Grand Prix, in dessen Gesamtwertung er den sechsten Rang belegte.

Am 13. Januar 2019 in Val di Fiemme nach dem Springen brachte er sich in eine gute Ausgangsposition, die er mit der besten Laufzeit nutzte und seinen ersten Weltcupsieg feierte. In den folgenden Wochen lief er zwei weitere Male aufs Podest und fuhr so als Mitfavorit auf die Medaillenränge zu den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld.

Olympia

Bei den olympischen Winterspielen 2022 in Peking gelang Geiger beim Langlauf am letzten Anstieg der Anschluss, zog auf Anhieb vorbei und gewann die Goldmedaille. Im Teamwettbewerb konnte er mit Julian Schmid, Eric Frenzel und Manuel Faißt die Silbermedaille gewinnen. Die Weltcup-Saison konnte Geiger auf dem 3. Platz abschließen. Damit hat er sich endgültig in der Weltspitze etabliert und im dritten Jahr in Folge eine Top3-Platzierung erreicht.

Podcast „Ski Happens“

Für Ski-Interessierte gibt es die Möglichkeit den Podcast „Ski Happens“, den Geiger seit dem Oktober 2020 gemeinsam mit der ehemaligen Biathletin Corinna Horn sowie dem Journalisten Moritz Batscheider gemeinsam betreibt.