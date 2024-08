Pensionist raubte 86-Jährige auf Bushaltestelle aus

Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich und der Polizeiinspektion Leopoldsdorf haben einen 67-Jährigen als Handtaschenräuber ausgeforscht.

Die dem 67-jährigen Mann zur Last gelegte Tat wurde am 27. März in Lanzendorf, Bezirk Bruck an der Leitha, verübt. Opfer war eine 86 Jahre alte Frau geworden, die laut Polizei an einer Haltestelle auf einen Autobus gewartet hatte.

Der Räuber habe sein Fahrzeug angehalten, sei ausgestiegen, habe der Pensionistin vermutlich Waser ins Gesicht geschüttet und ihr die Tasche mit unter anderem Bargeld und Bankomatkarte aus der Hand gerissen. Noch vor der Kartensperre sei eine Behebung an einem Geldautomaten in Vösendorf, Bezirk Mödling, erfolgt.

800 Euro Schaden

Der 67-Jährige war Polizeiangaben zufolge nicht geständig. Er wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Dem Opfer war ein Schaden von etwa 800 Euro entstanden. Die Frau wurde bei dem Überfall nicht verletzt.