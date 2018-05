Der ältere Schüler des Polytechnikums in der Schopenhauerstraße – seine Eltern sind aus Kroatien zugewandert – hatte sich positiv über das Äußere der Schwestern eines 14-jährigen, arabischstämmigen Mitschülers geäußert, sprich: Er hatte sie als „hübsch“ bezeichnet.



Der Bruder, der sich schwer in seiner Ehre gekränkt fühlte, soll den Bewunderer seiner Schwestern daraufhin mit dem Umbringen bedroht haben, sollte er ihm nicht Geld geben. Eine einmalige Zahlung von 100 Euro soll dem Erpresser nicht ausgereicht haben, insgesamt soll der 14-Jährige mehr als 1.500 Euro gefordert haben.



Wie berichtet, kam es Mittwochfrüh um 7.45 Uhr bei einer offenbar geplanten weiteren „Ratenzahlung“ auf dem Weg zur Schule zum blutigen Showdown – wobei der 16-Jährige den anderen mit einer 20 Zentimeter langen Klinge niederstach. Das Opfer erlitt bei dem Angriff lebensbedrohende Verletzungen. Laut ÖSTERREICH-Infos ist der Zustand des 14-Jährigen, der im AKH liegt, unverändert kritisch. Gegen den mutmaßlichen Täter, der in Haft ist, wird wegen Mordversuchs ermittelt.