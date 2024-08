Park-Sheriff aus Wut ins Gesicht geschlagen

Weil er sein Auto nicht vorschriftsgemäß geparkt hatte, kam es zwischen einem rumänischen Pkw-Lenker und einem Park-Sheriff in Favoriten zum Streit. Dabei schlug der Autofahrer zu.

Wien. Was genau der Auslöser der Auseinandersetzung Montag um 18.35 Uhr in der Buchengasse war, ist unklar - fix ist, dass um diese Zeit die Kurzparkzonen-Regelung gilt, vielleicht hat der Rumäne seinen Pkw aber auch falsch abgestellt, vor eine Hauseinfahrt oder zu nahe an eine Kreuzung. Das Organ der Parkraumüberwachungsgruppe machte den Autofahrer jedenfalls darauf aufmerksam.

Daraufhin soll der junge Mann laut Polizei extrem aggressiv reagiert und dem Park-Sheriff mehrere Schläge ins Gesicht sowie im Bereich des Oberkörpers versetzt haben. Dann ging der Prügel-Lenker weg und dachte wohl, die Sache wäre damit erledigt.

In weiterer Folge konnte der Verdächtige im Bereich der Davidgasse angetroffen werden. Das Opfer selbst entdeckte den Schläger und rief per Handy die Polizei. Der Rumäne wurde angezeigt. Der Park-Sheriff wurde durch die Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.