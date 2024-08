Bei Zara: Geruch löste Großalarm auf Stephansplatz aus

Fünf Fahrzeuge und 24 Einsatzkräfte mussten zum Stephansplatz ausrücken.

Großeinsatz kurz vor 12 Uhr beim Zara am Stephansplatz. Weil ein Notstromaggregat zu Testzwecken aktiviert wurde, mussten gleich fünf Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr in Wien ausrücken. 24 Einsatzkräfte kamen nach dem Brandalarm in die Wiener Innenstadt.

Geruch war Auslöser

Auslöser für den Vorfall war aber nicht ein Feuer, das ausgebrochen war, sondern der Geruch.

Dieser wurde laut dem Sprecher der Berufsfeuerwehr als Brandgeruch wahrgenommen. Vor Ort konnte aber nichts dergleichen ausgemacht werden. Nach 20 Minuten durften die Feuerwehrleute wieder ohne Arbeit den Ort des Geschehens verlassen.