Sarah Jessica Parker hat es schon öfter angesprochen.

Heißes Gerücht

Sie würde gerne noch einmal in die Kult-Rolle der Carrie Bradshaw in "Sex And The City" schlüpfen. Doch der Zickenstreit zwischen ihr und der umtriebigen "Samantha" Kim Cattrall soll ein Comeback verhindern. Nun geistert ein Gerücht durch das Netz, welches Fans in Freudentaumel versetzt.

Neue Besetzung

Die Rolle der Samantha soll demnach einfach neu vergeben werden. Und das an eine sehr bekannte Dame: Heidi Klum habe demnach große Lust, die sexy Samantha zu mimen. Angeblich gibt es sogar schon Gespräche zwischen Parker und Klum. Es sollen schon konkrete Pläne geschmiedet werden.

Toyboys

Klum ist zwar mit ihren 45 Jahren wesentlich jünger als Cattrall, die 61 Jahre alt ist, aber zeigt sich immer wieder gerne freizügig. Mit jungen Toyboys, wie sie Samantha gerne vernascht, hat Heidi ja auch so ihre Erfahrungen gemacht...

Heidi Klum hatte schon eine Gastrolle in SATC