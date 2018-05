Unglaubliche 36 Jahre nach dem ersten Teil der legendären "Rambo"-Saga ist es ein weiteres, fünftes Mal soweit und Sylvester Stallone wird den harten Helden geben. Laut dem Magazin "Screen Daily" werden die Dreharbeiten für "Rambo V" in wenigen Wochen starten. Die Drehorte sollen in den USA, London, Bulgarien und auf den Kanarischen Inseln sein.

Darum geht's

Das wird die Handlung im fünften Teil von Rambo sein: Schwer beeinträchtigt von einer posttraumatischen Belastungsstörung lebt John R. Rambo abgeschieden auf einer Ranch in den Weiten Arizonas. Er nimmt jeden Job an, der ihm angeboten wird, ist sich für nichts zu schade. Dann wendet sich eine alte Freundin ganz verzweifelt an ihn - ihre Enkelin wird seit einer Mexiko-Reise vermisst. Rambo macht sich auf, das junge Mädchen zu suchen. Ihre Spur führt zu einem Sexhandel-Ring...

Überraschend

Vor einigen Jahren noch hat Sylvester Stallone gemeint, dass er nie weider in diese Rolle schlüpfen wolle. Das hat er allerdings auch vor seinem "Rocky"-Comeback gesagt.