Beckers haben ihre Villa schon geräumt

Umzug

Nach dem großen Streit (11. Juli) geht jetzt alles ganz schnell. Boris Becker (50) und Noch-Gattin Lilly (42) haben die gemeinsame Villa in Londoner Stadtteil Wimbledon geräumt.

Trennung

Nachdem der Tennis-Champ bereits am Freitag auszog (ÖSTERREICH berichtete), wurde am Samstag dann auch Lillys Hab und Gut abgeholt. Mit Victory-Zeichen packte sie ihre Sachen in einen großen Möbelwagen. Boris war indes mit dem gemeinsamen Söhnchen Amadeus (8) und der Nanny im Museum.

Neues Leben

Die Eile war angebracht, denn bereits am Dienstag (31. Juli) endet der Mietvertrag. Lilly hat bereits in unmittelbarer Nähe eine Dreizimmer-Wohnung gefunden. Boris zieht es nach Chelsea.