"Modern Family"-Star stirbt mit 20 Jahren

Tragische Neuigkeiten aus Hollywood: Der 20-jährige "Modern Family"-Star Jackson Odell ist tot. Der Jungschauspieler wurde laut "Promiflash" am Freitag tot in seinem Haus in San Fernando Valley bei Los Angeles aufgefunden.



Der US-Amerikaner wurde unter anderem durch die Nickelodeon-Show "iCarly" bekannt. Auch in der Sitcom "The Goldbergs" spielte er mit.

Todesursache unklar

Derzeit ist die Todesursache noch nicht bekannt. Es handle sich jedoch laut übereinstimmenden US-Medienberichten um kein Verbrechen. Da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien, nenne man derzeit keine näheren Details zum Tod des 20-Jährigen.