Im Zentrum von Stockholm haben sich heute tausende Fans versammelt um vom überraschend gestorbenen Star-DJ Avicii Abschied zu nehmen. Zur spontanen Trauerfeier kamen viele Anhänger und hielten Abschieds-Reden. Der gebürtige Schwede Avicii, mit bürgerlichen Namen Tim Berglind, hatte natürlich gerade in seiner Heimat viele Fans.

© AFP PHOTO / TT News Agency / Fredrik PERSSON

Der DJ Avicii galt als der Posterboy der neuen Elektromusik, als Pionier und Überwinder zugleich. Zu einer Zeit, als die Beats aus dem Club in den Mainstream gelangten, trug das Phänomen vor allem das scharf geschnittene Gesicht des Schweden Avicii. Am Freitag wurde Tim Bergling, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, in einem Hotel in Maskat, der Hauptstadt des Oman, tot aufgefunden.

1989 in Stockholm geboren, fingt er mit 16 an zu mixen, mit 18 tourte er als DJ durch die Clubs. Nach vier Jahren erhielt er die erste Grammy-Nominierung, eine weitere folgte 2012, für das kristalline "Levels". Sein "Wake Me Up" von 2013, mehr Dauer- als Sommerhit, stand lange auf Platz eins der am häufigsten gespielten Lieder auf Spotify.

Künstlername kommt aus dem buddhistischen Glauben

Avicii - ein Freund hatte ihm den Tipp für diesen Künstlernamen gegeben, der sich von der tiefsten buddhistischen Hölle "Avici" herleitet - befeuerte die Elektromusik über Genregrenzen hinweg. In seinen Welterfolg "Levels" von 2011 schnitt er Zeilen der Jazz-Sängerin Etta James, zu "Wake Me Up" ließ er auch schon mal ein Banjo auf der Bühne spielen. So bunt wie seine Samples war auch die Liste der Stars, mit denen er musizierte und produzierte: Robbie Williams und Lenny Kravitz, Madonna und Chris Martin, Jon Bon Jovi und David Guetta.

© Getty Images Avicii bei einem Gig Avicii bei einem Gig

Druck machte ihm gesundheitliche Probleme

Das Grenzenlos-Umtriebige machte ihn aber auch krank. Auf seinen Touren um die Welt, mit Auftritten von Miami bis Shanghai, trank er zu viel. Elf Tage verbrachte er im Jänner 2012 im Krankenhaus, seine Bauchspeicheldrüse hatte sich entzündet. Ein Jahr späten rieten ihm Ärzte, seine Gallenblase zu entfernen. Avicii aber produzierte weiter, arbeitete an seinem ersten Album, "True", einem Top-10-Erfolg in mehr als einem Dutzend Ländern. Im März 2014 entnahmen Ärzte dann dem damals 24-Jährigen den Blinddarm und die Gallenblase.