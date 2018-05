Pünktlich zum 25. Life-Ball-Jubiläum bringt Gery Keszler mit Paris Jackson (20) und Caitlyn Jenner (68) zwei besonders interessante Persönlichkeiten nach Wien. Letztere hat einen langen Werdegang hinter sich. 1976 gewann Caitlyn noch als Bruce Jenner Olympia-Gold im Zehnkampf, 39 Jahre später gab sie bekannt, dass sie fortan als Transfrau leben wolle. Bekannt ist sie vor allem auch aus der Reality-TV-Serie Keeping Up with the Kardashians, in der sie sowohl als Mann als auch als Frau Auftritte hatte. Wenn sie am 1. Juni mit dem Life-Ball-Flieger in Wien landet, wird ihr die Aufmerksamkeit der Medien und Fans sicher sein.

Liebe

Derzeit wird spekuliert, ob Jenner mit Transgender-Model Sophia Hutchins liiert oder gar verlobt sei. Caitlyn war als Mann bereits einmal verheiratet. Kris Jenner trennte sich 2015 von Bruce.