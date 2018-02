Alaba wird Popstar

„Musik war für mich immer ein sehr guter Ausgleich zum Fußball und es macht riesig Spaß, selbst zu singen!“ Nach der Champi­ons-League will David Alaba (25) jetzt auch die Musikwelt erobern. In einem Münchener Tonstudio hat er seine ersten Rap-Songs aufgenommen: „Mir ist schon klar, dass ich nicht der beste Sänger bin“, geht er die Sache durchaus kritisch an. Eine CD ist vorerst nicht geplant („Das ist ein Hobby!“). Aber Duett-Auftritte mit Schwester Rose May kann er sich vorstellen. „Sie ist das größere Musik-Talent von uns beiden!“