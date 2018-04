Outing. Es war ihr stärkster Auftritt und gesellschaftspolitisch noch wichtiger als der Song-Contest-Sieg 2014! Letzten Sonntag gegen 21 Uhr trat Tom Neuwirth (29), weltbekannt als Conchita, mit einem emotionalen Instagram-Posting an die Öffentlichkeit: „Ich bin seit vielen Jahren HIV-positiv!“ Es folgte eine weltweite Welle der Sympathie: über 53.000 Likes und ein mediales Echo von New York bis Australien.

Schockierende Postings auf Unzensuriert.at

Leider gibt es auch menschenfeindliche Postings auf der FPÖ-nahen Seite Unzensuriert.at: „Froh wenn der Perversling krepiert“, schreibt ein anonymer User, ein anderer beschwert sich dort über „den enormen Berg an Kosten“, den die „zu 99 % selbst verschuldete Krankheit“ für die Allgemeinheit verursachen soll.

Erpressung. Das Outing kam allerdings alles andere als freiwillig: Conchita wurde zu den emotionellen Zeilen erpresst: Ein nicht namentlich genannter Ex-Freund drohte ihr, die Details zu veröffentlichen: „Coming Out ist besser als von Dritten geoutet zu werden! Ein Ex-Freund droht mir, mit dieser privaten Information an die Öffentlichkeit zu gehen, und ich gebe auch in Zukunft niemandem das Recht, mir Angst zu machen und mich derart zu beeinflussen.“

Drama: Depressionen, Therapie und Erpressung

Conchitas ehrliche Worte („Ich bin seit vielen Jahren unterbrechungsfrei unter der Nachweisgrenze, damit also nicht in der Lage, den Virus weiter zu geben.“) kommen nach einem Jahr der Tiefschläge: 2017 schlitterte sie in die Depression. Brauchte eine Therapie. „Das war definitiv eine Prüfung und so wie ich mich heute fühle, habe ich sie bestanden!“

Erster Auftritt. Nach dem Coming-out gab Conchita gleich wieder Vollgas: Dienstag filmte sie ein PR-Video. Dazu veröffentlichte sie täglich einen Blog zu den Amadeus-Awards, die sie ja am Donnerstag im Wiener Volkstheater moderiert. Dort steigt ihr erster großer Aufritt nach dem Outing. Standing Ovations sind dabei vorprogrammiert.

Conchita versteckt sich nicht. Sie postet täglich auf Facebook:

Alfons Haider: "Outing war wichtiger als ESC-Sieg"

OE24.TV: Sie waren einer der Ersten, der Conchita gratulierte ...

Haider: Ich bin ihr ewig dankbar, dass sie das gemacht hat. Wenn ein absoluter Weltstar, so wie sie, in ihrer Heimat Angst hat, aufzufallen mit einer Krankheit, dann zeigt das auch, was alles falsch ist an der ganzen Situation.

OE24.TV: HIV-positiv – das ist ja noch keine Krankheit ...

Haider: Zu 99,8 Prozent kann man das in den Griff kriegen. HIV ist kein Todesurteil. Das neue AIDS ist nicht mehr die Bekämpfung der Krankheit, sondern die Stigmata. Deshalb hat Conchita auch gesagt: Nein, ich lasse mich nicht mehr erpressen.

OE24.TV: Auch Sie wurden erpresst …

Haider: Ich wurde jahrelang aus der Community attackiert. Der Druck wurde immer größer. Bis ich mich nicht mehr erpressen lassen wollte.

OE24.TV: Zu so seinen Statement gehört auch viel Mut ...

Haider: Ich ziehe meinen Hut vor Conchita. Aber Tom ist der tapferste und mutigste Mensch, den ich kenne. Denkt nie negativ. Immer nur positiv. Für die Sache war dieser Schritt wichtiger als der Song-Contest-Sieg!