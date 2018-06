Kate und ihre Kids: Spielen, toben & bestechen...

Das schaut nach ganz viel Familienspaß aus!

Familienzeit

Bei einem Benefiz-Poloturnier im Country Club in Gloucestershire verbrachte Herzogin Kate mit ihren zwei älteren Kindern Charlotte (3) und George (4) eine lustige Zeit im Grünen. In luftige Outfits gekleidet feuerten die drei Papa William an, der beim Turnier, das zu Ehren des 97. Geburtstages seines Großvaters gegeben wurde, großen Einsatz zeigte.

© Getty Images

Tricks

Kate fiel mit ihrer lockeren Art auf, sie lächelte viel und rannte ihren Kids hinterher. Dann spielte sie mit ihnen am Rasen. Die dreifache Mama hatte gegen Langeweile gute Tricks dabei: Eine Regenbogenspirale und ein Waffenset sollten ihre Kids unterhalten.

© Getty Images

Eine dreifache Mama packt im richtigen Moment zu...

© Getty Images

Spielzeugpistole: Nix für Pazifisten, aber für Royalisten