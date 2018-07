Schauspieler und Theatermacher Marcus Strahl feierte seinen 50. Geburtstag mit vielen Promis und Freunden im Marchfelderhof. Was eigentlich nichts Außergewöhnliches ist, denn seine Mama Waltraut Haas hat ihn dorthin schon als Kind mitgenommen. Umso erstaunter ist man über seine Geburtstagsansprache, wenn man glauben möchte, dass er das, was er vorgeschrieben hat, auch tatsächlich so sagte und meinte.

Geburtstagsansprache

Aber schön der Reihe nach. Bevor die Geburtstagsgesellschaft so richtig zu feiern begann, posierte sie vor der Kamera von Kultfotograf Conny De Beauclair. Dabei dürfte Marcus Strahl entgangen sein, dass er das Manuskript für seine Geburtstagsansprache offen in der Hand hielt. Wie man weiß, lassen sich hochauflösende Fotos derart vergrößern, dass auch Kleingedrucktes zum Vorschein kommen kann. Was auf den Zettel stand, ist zwar nicht weiter spektakulär, aber dennoch bezeichnend:

Meine Familie weiß, dass ich meine eigenen Geburtstage selten bis nie feiere. An diesem besonderen freue ich mich, weil so viele Begleiter meines Lebens "anscheinend" wirklich für mich gekommen sind.



Zahlreiche illustre Gäste waren nicht bloß "anscheinend" für Marcus Strahl gekommen, sondern wahrhaftig, um den Geburtstag mit ihm zu feiern. Davon konnten sich bei dem Fest im legendären Marchfelderhof von Gerhard Bocek wirklich alle überzeugen!

Gästeliste