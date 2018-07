Heute um 22.45 Uhr könnte die ewige Hymne Satisfaction und das obligate Feuerwerk den Schlusspunkt hinter die größte Karriere der Musikgeschichte setzen. Die Rolling Stones, in Summe satte 298 Jahre alt, rocken im Nationalstadion von Warschau nicht nur das letzte Konzert ihrer No Filter Tour, sondern möglicherweise sogar das allerletzte nach 56 Erfolgs-Jahren. "Mir würde es nichts ausmachen, wenn die Stones aufhören. Weiter als heute will ich nicht planen", denkt Drummer Charlie Watts mehr als laut über den Abschied nach.

Nach 250 Millionen verkauften CDs, drei Dutzend Welthits und jahrelangen Skandalen lässt man es in Polen bei einer Gage von 5 Millionen Euro noch einmal richtig krachen: Vom Opener Street Fighting Man bis zum Finale rund um Gimme Shelter stehen die 19 größten Hits am Programm. Dazu Mick Jagger (wird im Juli 75!) als ewiger Jungbrunnen: 12 Kilometer Dauerlauf und sechs Kostümwechsel.

Für den vermeintlichen Abschied setzen die Stones übrigens auf österreichische Hilfe: Nova-Rock-Chef Ewald Tatar wurde nach den Rekord-Konzerten in Wien (2014) und Spielberg (2017) auch in Warschau als Veranstalter engagiert. „Eine riesige Ehre. Es gibt nichts Größeres als die Stones!“